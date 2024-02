Trasporti: assessore Sartori “Un vero peccato lo smantellamento della rete filoviaria dell'estremo ponente”

“Questa sera inizierà la messa in sicurezza della rete filoviaria dell'estremo ponente ligure che, di fatto, altro non è che il suo smantellamento: un vero peccato che si debba dire addio a questa infrastruttura che per anni è stata un vanto per quel territorio”.

Così l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori commenta l'inizio dei lavori nella filovia che unisce Ventimiglia a Taggia. “Capisco le difficoltà e i costi che servono per mantenere attiva questa linea ma – termina - in un periodo storico in cui il trasporto pubblico locale in tutto il mondo tende a puntare su politiche green e a basso impatto ambientale, si sarebbero potute cercare soluzioni alternative che permettessero di recuperare e rilanciare un'opera estremamente innovativa per l'epoca in cui fu realizzata”.