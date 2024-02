Sanremo: domani al Centrale, appuntamento con l'European School-based Cultural Production Festival.

Giovedì 29 febbraio 2024 si terrà a Sanremo, presso il Cinema Teatro Centrale Tabarin, lo European School-based Cultural Production Festival. L’evento, promosso dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario nell'ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea PERFECT (Perform and Share Local Histories), avrà inizio alle ore 15.00 e sarà aperto al pubblico con partecipazione gratuita.

"Nel corso dell’iniziativa - si spiega nella nota -, gli studenti di cinque scuole europee parte del progetto e provenienti da quattro diversi paesi (Austria, Italia, Malta e Romania) porteranno in scena delle esibizioni artistiche originali, tra cui performance teatrali, di danza e musicali. La realizzazione di tali prodotti culturali ha incluso diverse fasi di ricerca negli ambiti storico, letterario, di storia dell'arte, musicale, delle arti performative e delle competenze digitali, tutte condotte dagli studenti nei rispettivi paesi. Ognuna delle rappresentazioni verterà sulla storia di uno o più personaggi storici chiave per lo sviluppo culturale della propria società, in un contesto di condivisione, apprendimento e valorizzazione delle diversità culturali esistenti.

Il progetto PERFECT è coordinato dall'Istituto Comprensivo G. Lucatelli di Tolentino (MC) in collaborazione con il vicino IIS F. Filelfo (MC), l’Istituto di Sanremo, l’organizzazione non governativa Innovate4Future - Centrul pentru Solutii Educationale Avansate (con sede in Romania), il Colegiul National Sfantul Sava con sede a Bucarest (Romania), Stichting International Parents Alliance - IPA (Paesi Bassi), l’Organising Bureau of European School Student Union (Belgio), il Ministero dell’Educazione di Malta, la Borg Dreierschützengasse di Graz (Austria) e la Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l'Education, et la Formation, network di regioni europee con sede a Lione (Francia).

Obiettivo del progetto è la promozione di un approccio innovativo alla multiculturalità nel contesto dell'istruzione secondaria, perseguito proponendo un approccio basato sulla produzione culturale collaborativa e lo scambio interculturale tra giovani. Scopo finale è dunque lo sviluppo di competenze trasversali chiave come consapevolezza ed interculturalità, cittadinanza attiva, multilinguismo, competenze digitali, imprenditorialità e socialità".