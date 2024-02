Ventimiglia, maltempo: strada allagata e smottamenti a Calvo

A causa del maltempo che si sta abbattendo sul Ponente ligure, una strada a Calvo, frazione di Ventimiglia, si è allagata.

Un disagio che si verifica ogni volta che piove. "Si viene a creare, ogni volta che piove, sulla carreggiata stradale nel tratto tra il nord del centro abitato e l'edificio scolastico" - segnala un lettore, F. P. - "Inutile dire che questo, assieme ai frequenti smottamenti del terreno sulla sinistra, rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale, ancor di più considerando il passaggio quotidiano, più volte al giorno, dello scuolabus".

"Molteplici segnalazioni sono già state fatte al comune di Ventimiglia ma ai oggi nulla è stato fatto" - sottolinea - "Consigliamo vivamente all'assessore alle Frazioni e LL.PP., Domenico Calimera, di munirsi di gambaletti e ombrello per venire a fare un sopralluogo e rendersi conto della situazione per attivarsi il prima possibile. L'assessore, salendo oggi, potrebbe anche approfittarne per 'vigilare' sui lavori del posteggio poco più a valle".