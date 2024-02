La perturbazione è in esaurimento: scesi fino a 110 mm di pioggia, 40 cm di neve a Monesi e 10 a Melosa

Sta terminando, almeno per la nostra provincia, il transito della perturbazione che, da ieri pomeriggio, ha portato pioggia e neve. Per quanto riguarda i fiocchi ne sono scesi per 40 cm a Monesi e 10 Verdeggia e Melosa. Qualche nevischiata anche a Monte Bignone, nell’entroterra di Sanremo.

In tema di nevicate il basso Piemonte ha visto l’arrivo di 40/60 cm di coltre fresca sulle località sciistiche ma, qualche problema lo si è registrato anche a bassa quota. Qualche nevicata anche sulle strade a largo scorrimento e, tra queste pure le autostrade A6 Savona-Torino, A7 Genova-Milano ed A26 Genova-Gravellona con ovvi disagi per gli automobilisti.

E’ intanto confermata la fine dello stato di allerta giallo per la nostra provincia mentre, per quanto riguarda altre zone della Liguria, l’Arpal lo ha prolungato.

Pioggia e neve che stanno interessando il territorio regionale, Arpal conferma la chiusura alle 19 dell’allerta gialla per neve su zona D (versanti padani di Ponente) e anticipa alle 16 la chiusura sulla zona A (provincia di Imperia) dove l’allerta gialla per pioggia, termina alle 15. Sulla zona B (Centro) l’allerta gialla per pioggia sarà prolungata fino alle 21 di questa sera, sulla C (Levante) andrà avanti fino alle 14 sui bacini piccoli e alle 18 sui medi e grandi.

La pioggia sta interessando la Liguria in maniera diffusa, contribuendo ad attenuare il deficit idrico di un inverno siccitoso con precipitazioni costanti e generalmente al più moderate, ben assorbite finora dai torrenti. Osservando l'immagine radar si nota una convergenza fra i venti da nord sul genovesato e lo scirocco più a levante, che sta dando vita a precipitazioni più intense al largo del levante genovese.

La precipitazione ha portato, in totale, 108 millimetri di pioggia a Ceriana e, a seguire, troviamo: Dolcedo 90, Seborga 86, Sanremo 85, Cipressa 82, Ventimiglia 80, Borgomaro 79, Bajardo 72, Dolceacqua 67, Pontedassio 59, Imperia 51, Pieve di Teco 48, Airole 47, Rocchetta Nervina 46, Castelvittorio e Pigna 45, Montalto Carpasio 44, Apricale 35.

Stabili on in aumento rispetto a stamattina (ma in calo rispetto ai picchi di alcune ore fa), i livelli di fiumi e torrenti. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 1,45 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a 0,62 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è a 2,54 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 1,81 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,60 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,45 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,58 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 2,19 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a -0,39 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Per quanto riguarda le temperature al momento l’unica località sotto zero è Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare) con -0,6, seguita dagli zero gradi o poco più di Gouta e Colle di Nava. Le altre poi salgono man mano rispetto all’altitudine ma rimangono sempre basse e tenderanno a diminuire in serata. Troviamo Verdeggia a 2,7, Triora a 5,2, Pieve di Teco 7 e Dolcedo 8. Sulla cosa Imperia è a 9,6, Ventimiglia 10,3 e Sanremo 10,7.

Per quanto riguarda il vento è in lieve calo rispetto a stamattina, che ha visto a Cipressa il picco massimo con 71 kh/h, seguita da Ventimiglia con 51 km/h, Sanremo 49 km/h e Imperia 45. Sotto le previsioni.

OGGI: precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutte le zone; fenomeni localmente persistenti di intensità moderata su BCDE anche a carattere di rovescio forte su BC. Quota neve attorno ai 400- 500m su D dove i fenomeni nevosi saranno deboli; su A nevicate moderate oltre 800-1000m, su E ed interno B quantitativi deboli, solo localmente moderati oltre 600-800m. Venti 60-70km/h da Nord con raffiche oltre i 100km/h sui crinali di ABDE, da Sud-Ovest su C. Mare localmente agitato su ABC e disagio per freddo diffuso su DE, locale su B.

DOMANI: piogge diffuse su tutte le zone con cumulate significative ed intensità fino a moderata su C, accompagnate da rovesci o temporali forti su BCE. Quota neve attorno a 600-800m su D, attorno a 800-1000m su E in risalita con fenomeni nevosi deboli. Venti da Nord fino a 70-80km/h con raffiche oltre i 100km/h da Nord su ABDE, 50- 60km/h da Sud-Ovest su C. Disagio per freddo diffuso su DE, locale su B al mattino.

MERCOLEDI’: venti da Nord 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali di tutte le zone.