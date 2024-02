Maltempo sul Ponente: albero cade su alcune auto a San Romolo e un automobilista bloccato sul San Rocco

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco, questa mattina in relazione al maltempo che sta colpendo la nostra provincia.

I pompieri di Sanremo sono intervenuti poco dopo l’abitato di frazione San Romolo, dove un albero si è abbattuto su alcune auto. Danni ai mezzi ma, per fortuna, nessun ferito. Gli stessi Vigili del Fuoco matuziani hanno soccorso un automobilista, rimasto bloccato sul torrente San Rocco, ovviamente in piena sotto la ciclabile.

Nella zona dell’imperiese situazione analoga su un torrente a Diano Marina nella zona di via Capocaccia. Intervento dei pompieri di Imperia che, in mattinata hanno anche messo in sicurezza alcuni cavi di corrente, strappati da un albero caduto. Sul posto, in questo caso, anche gli operatori di E-Distribuzione.