Pioggia e neve sulla provincia: una frana a Verezzo di Sanremo e due pini crollati a Ventimiglia

Primi disagi in tutta la provincia per le piogge che stanno cadendo da ieri pomeriggio. In particolare a Sanremo, dove si registra una frana sulla carrozzabile di Verezzo, nel luogo dove era già presente un restringimento e il semaforo che regolava il traffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia ed ora si sta valutando il da farsi, visto che la strada era già ristretta in precedenza.

Due grossi pini sono invece crollati in strada degli olandesi a Ventimiglia dove altri due sono pericolanti. I Vigili del Fuoco, in questo caso, sono intervenuti verso le 5 ed hanno liberato la strada ma ora bisognerà verificare la situazione delle altre due piante.

Sempre nella città di confine si registra uno smottamento di terreno in via Due Camini. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco.