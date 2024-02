Maltempo sul Ponente: confermato per le 15 lo stop all'allerta gialla per piogge sulla nostra provincia

E’ confermata la fine dello stato di allerta giallo per la nostra provincia mentre, per quanto riguarda altre zone della Liguria, l’Arpal lo ha prolungato.

Pioggia e neve che stanno interessando il territorio regionale, Arpal conferma la chiusura alle 19 dell’allerta gialla per neve su zona D (versanti padani di Ponente) e anticipa alle 16 la chiusura sulla zona A (provincia di Imperia) dove l’allerta gialla per pioggia, termina alle 15. Sulla zona B (Centro) l’allerta gialla per pioggia sarà prolungata fino alle 21 di questa sera, sulla C (Levante) andrà avanti fino alle 14 sui bacini piccoli e alle 18 sui medi e grandi.

La pioggia sta interessando la Liguria in maniera diffusa, contribuendo ad attenuare il deficit idrico di un inverno siccitoso con precipitazioni costanti e generalmente al più moderate, ben assorbite finora dai torrenti. Osservando l'immagine radar si nota una convergenza fra i venti da nord sul genovesato e lo scirocco più a levante, che sta dando vita a precipitazioni più intense al largo del levante genovese.

Per quanto riguarda la neve, cade sulla A26, anche se è maggiormente interessata la A6. Sotto le previsioni.

OGGI: precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutte le zone; fenomeni localmente persistenti di intensità moderata su BCDE anche a carattere di rovescio forte su BC. Quota neve attorno ai 400- 500m su D dove i fenomeni nevosi saranno deboli; su A nevicate moderate oltre 800-1000m, su E ed interno B quantitativi deboli, solo localmente moderati oltre 600-800m. Venti 60-70km/h da Nord con raffiche oltre i 100km/h sui crinali di ABDE, da Sud-Ovest su C. Mare localmente agitato su ABC e disagio per freddo diffuso su DE, locale su B.

DOMANI: piogge diffuse su tutte le zone con cumulate significative ed intensità fino a moderata su C, accompagnate da rovesci o temporali forti su BCE. Quota neve attorno a 600-800m su D, attorno a 800-1000m su E in risalita con fenomeni nevosi deboli. Venti da Nord fino a 70-80km/h con raffiche oltre i 100km/h da Nord su ABDE, 50- 60km/h da Sud-Ovest su C. Disagio per freddo diffuso su DE, locale su B al mattino.

MERCOLEDI’: venti da Nord 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali di tutte le zone.