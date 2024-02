Allerta gialla: piove e nevica in provincia, picco a Ceriana con 86 millimetri. Fiocchi a Monesi e Verdeggia

Anche se il ‘grosso’ della perturbazione transiterà nelle prossime ore, pioggia e neve stanno già investendo da ieri pomeriggio il Nord-Ovest della penisola e, ovviamente anche la nostra provincia.

Al momento le nevicate si registrano solo in alta montagna e, per quanto riguarda l’imperiese, sono segnalate sul Colle di Nava, Monesi e a Verdeggia in alta Valle Argentina. Sul resto della provincia piove incessantemente da ieri e si registrano già i primi disagi tra frane e cadute di alberi.

In particolare a Sanremo, dove si registra una frana sulla carrozzabile di Verezzo, nel luogo dove era già presente un restringimento e il semaforo. Ora la Polizia sta valutando insieme al Comune il da farsi. Due grossi pini sono invece crollati in strada degli olandesi a Ventimiglia dove altri due sono pericolanti. Sempre nella città di confine si registra uno smottamento di terreno in via Due Camini. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Al momento (ore 7) la precipitazione ha portato queste misure: Ceriana 86, Sanremo 67, Cipressa e Seborga 65, Dolceacqua 64, Dolcedo 61, Ventimiglia 60, Borgomaro 49, Bajardo 42, Montalto Carpasio e Pontedassio 37, Imperia 36, Rocchetta Nervina 33, Airole 32, Pigna 31, Triora e Castelvittorio 25, Pieve di Teco 24, Apricale 18.

Per quanto riguarda la neve sono scesi circa 10 centimetri a Monesi e poco meno sul Colle di Nava, dove ovviamente sono consigliate le catene a bordo o gli pneumatici da neve. Circa 20/25 cm di coltre bianca sono già scesi sulle montagne del cuneese e continuerà a nevicare anche nelle prossime ore.

In lieve aumento i fiumi e i torrenti anche se, fortunatamente, almeno per ora non destano preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 0,87 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a 0,34 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è a 1,77 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 1,40 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è in aumento a quota 0,72 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,14 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,17 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 1,94 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a -0,16 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Per quanto riguarda il vento, almeno per ora si mantiene sui 40 km/h con un picco notturno ad Imperia, intorno ai 45 km/h.

Le temperature sono piuttosto basse ma non freddissime. Picco minimo come sempre a Poggio Fearza con -3, seguita da Pigna e Colle di Nava che segnano zero gradi. A seguite Colle D’Oggia con 1, Verdeggia 1,1, Triora 1,9, Bajardo 2,3, Pornassio 4, Ranzo 5, Seborga 5,5, Pigna 5,6, Borgomaro ed Airole 6, Rocchetta Nervina 6,2, Ventimiglia 7,1, Cipressa 7,3, Sanremo 8,7 e Imperia 8,8.

Le previsioni di oggi vedono piogge e rovesci in estensione da Ponente verso Levante anche di forte intensità. Venti forti con raffiche di burrasca 70-80 km/h. Nevicate fino a moderate (20-30cm) oltre 1.000 metri. Domani ancora piogge fino al mattino. Venti forti di tramontana, con raffiche fino a burrasca tra 70 e 80 km/h.