Sanremo: asfalti in pessime condizioni nella zona di San Romolo, i residenti chiedono un intervento (Foto)

Una nostra lettrice, Sonia De Masi, ci ha scritto per denunciare la criticità degli asfalti nella zona di San Romolo:

“Sono un abitante di San Romolo e scrivo a nome mio, della mia famiglia ma anche di tutti i residenti. Da mesi e mesi ormai e peggiora a vista d'occhio ogni giorno la strada che parte da dopo San Giacomo ad arrivare in viale dei Pini 41 che è piena di buche, rotta, dissestata e quindi molto pericolosa per tutti noi e i nostri figli che giornalmente facciamo per andare a lavorare e a scuola. Bisogna fare lo slalom tra le buche perché stiamo cercando di non bucare ogni volta le gomme o spaccare ammortizzatori, parabrezza dei mezzi. Sono state fare partire anche varie denunce per questi motivi. Sono state fatte le segnaletiche stradali nuove sulle buche ma ce ne rendiamo conto. Noi paghiamo le tasse e tra queste la spazzatura come gli abitanti del centro pur non avendo né il porta a porta, nè i sacchetti e anche i bidoni vicino alle abitazioni. Spero che questa situazione così grave possa cambiare con il vostro aiuto”.