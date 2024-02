Sanremo, “La toga dimezzata” di Alberto Pezzini al centro dell'incontro pubblico di Assonanze (Foto)

Assonanze contribuisce al dialogo democratico tra le istituzioni e i cittadini. Nella giornata di ieri, il 23 febbraio, a Palazzo Roverizio di Sanremo, si è, infatti, svolto l’incontro pubblico, organizzato dall'associazione culturale, dedicato alla presentazione del libro dell’avvocato Alberto Pezzini “La toga dimezzata”, il cui tema portante è costituito dalla separazione delle carriere.

A tal fine, per meglio comprendere il punto di vista della Magistratura, Assonanze ha invitato a presenziare al dibattito il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, la dottoressa Barbara Bresci. Dopo una breve introduzione del presidente Francesco Ghilardi, che ha posto il tema dello “smarrimento” delle certezze nella società post-moderna contemporanea e di come il principio di giustizia e il ruolo del magistrato siano da sempre un’esigenza della civiltà umana, l’autore Pezzini ha spiegato come, dal suo punto di vista, la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e quella giudicante sia una soluzione positiva per i cittadini e per la certezza del diritto.

Illuminante l’intervento della dottoressa Bresci, che ha, invece, posto il focus sull’autonomia del potere giudiziario come fondamento di garanzia, dai tempi della tripartizione di Montesquieu, citando esempi di come una riforma non completa possa creare effetti nocivi per i cittadini. Numerosi gli interventi del variegato pubblico, costituito da cittadini e avvocati di Sanremo. Tra questi si segnala quello dell’avvocato Gianni Berrino, che in qualità di senatore della Repubblica ha invitato la dottoressa Bresci a collaborare in Commissione Giustizia. Un invito che è stato gentilmente accettato. Un momento di dialogo democratico tra istituzioni molto bello, che ha reso l’incontro di Assonanze ancora più ricco di significato.