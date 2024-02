Ventimiglia, l'Ente Agosto Medievale partecipa alla fiera dell'artigianato di Mentone (Foto)

L’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia partecipa alla fiera dell'artigianato di Mentone per promuovere la rievocazione storica.

L'Ente Agosto Medievale non si è, infatti, lasciata sfuggire l'occasione di assicurare la propria presenza a questo evento, che attira migliaia di persone, inserendo all'interno di uno stand della città di Ventimiglia, un proprio allestimento: un rilevante biglietto da visita studiato appositamente per attirare l'attenzione, promuovere l'associazione e le sue iniziative alla fiera dell'artigianato che si svolge all'interno del Palais de l’Europe, in occasione della “Fête du citron” di Mentone, un'eccellente vetrina per promuovere e dare visibilità all'Agosto Medievale all'interno dell'evento stesso preziosissima fonte di propagazione anche nella vicina Francia.

Durante le giornate della presenza in fiera sono stati messi a disposizione dei visitatori le tipicità locali e le De.Co. “la turta de lurè”, “u benardu”, e non poteva mancare la “castagnola” di cui è stato offerto, ai più golosi, la possibilità di un assaggio, tutti i prodotti sono stati forniti e confezionati dal laboratorio “Antichi Sapori da Marì”.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi tre giorni" - dichiara il presidente dell’Ente Piero Fusco - "Insieme ad Antonella e Cosimo abbiamo allestito e presidiato lo stand nei giorni 21, 22 e 23 febbraio e distribuito ai presenti, alle agenzie di viaggio e alle guide che sono intervenute unitamente ai gruppi, materiale promozionale delle molteplici meraviglie che la città di Ventimiglia custodisce e della manifestazione di rievocazione storica, un avvenimento fuori dall'ordinario degno di essere vissuto con particolare emozione, ed a considerare il Flyer ricevuto come un invito a recarsi a Ventimiglia per visitare il centro storico in occasione dell'Agosto Medievale, che si svolge ogni anno nelle serate che vanno dall'ultimo fine settimana di luglio alla prima di agosto".