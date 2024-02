Bordighera: entro il 1° marzo la domanda per la concessione dell'attività di noleggio e-bike e bici

C’è tempo fino al prossimo 1° marzo per presentare al Comune di Bordighera domanda per la concessione dell’area in piazzale Capitanerie di Porto (sopra l’approdo turistico), da destinare a un’attività di noleggio di e-bike e biciclette. Oltre ad un’estensione massima di 100 metri quadrati, sarà riservato uno spazio per il ricovero notturno delle bici nel limitrofo deposito comunale.

Inoltre verrà fornita l’energia elettrica per la ricarica delle batterie delle bici a pedalata assistita, dietro rimborso di un canone annuale forfettario (di euro 300,00, salvo rialzo in sede di presentazione dell’offerta economica). Il concessionario dovrà mettere a disposizione del pubblico almeno 10 e-bike (anche mountain bike), oltre a un’assistenza tecnica qualificata; richiesta anche l’offerta di biciclette per bambini e di supporti adeguati per il trasporto dei più piccoli.

Il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica scadrà alle ore 13.00 di venerdì 1° marzo 2024. Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando, online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera al link.