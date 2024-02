Sanremo pronta per il Summit 2025 di un’azienda leader mondiale dell’odontoiatria digitale

Sanremo ospiterà il Summit 2025 di un’azienda leader mondiale nel settore dell’odontoiatria digitale che vedrà la partecipazione di oltre mille ospiti da tutto il Paese.

L’evento si svolgerà ad aprile 2025 al Teatro Ariston, grazie alla collaborazione con Sanremo MICE, che promuove convention e congressi nella nostra città.

“È un’interessante opportunità per gli operatori del settore alberghiero – commentano da Sanremo MICE - che, in vista della grande affluenza, possono prepararsi ad accogliere al meglio i partecipanti nelle proprie strutture”.

“Siamo molto felici che la nostra città possa ospitare un appuntamento di questo rilievo – conclude l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi -, grazie alla collaborazione con Sanremo MICE, orientata alla promozione del territorio come destinazione specifica per eventi business. Il brand Sanremo è in costante crescita e questa nuova iniziativa ne conferma tutte le potenzialità. È nostra intenzione convocare i rappresentanti degli albergatori per illustrare le prospettive legate a questo evento”.