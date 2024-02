Anima Sanremo: "I punti fondamentali per la nuova amministrazione: meritocrazia, responsabilità e ascolto"

'Anima' partecipa alla costruzione di una coalizione civica aperta e inclusiva pronta a dare le giuste risposte agli imprenditori, ai commercianti, ai cittadini e chi vorrà investire a Sanremo. La nostra associazione promuove tre assi concettuali sui quali fondare l’azione di Governo di Sanremo.

La prima e’ la meritocrazia. L’amministrazione deve promuovere la meritocrazia e la trasparenza delle proprie scelte: quando ci sono delle nomine l’amministrazione deve motivare le scelte in base alle competenze, all’esperienza e alla coerenza tra la persona ed il ruolo che andrà a ricoprire. Lo stesso concetto vale per le consulenze e le scelte amministrative in generale. Siamo convinti che l’amministrazione venga gestita da persone serie ed oneste che devono, per alcuni settori, recuperare entusiasmo e senso di appartenenza. La città deve rispettare il lavoro di coloro che operano all’interno della macchina comunale e l’amministrazione deve promuoverne il valore e i risultati.

La seconda e’ la responsabilità. Le scelte dell’amministrazione devono essere basate su tre cardini fondamentali: sostenibili nel tempo, realizzabili ed economicamente competitive. Le scelte devono essere condivise con la cittadinanza in modo che le persone possano valutare la coerenza e la congruità delle stesse. La terza e’ l’ascolto. Noi promuoveremo la pianificazione di momenti di ascolto dei cittadini per agevolare un confronto costruttivo.

'Anima' è: Sensibile verso frazioni e quartieri, Presente per i nostri anziani , Attenta a pulizia e decoro urbano, Lungimirante per i nostri giovani e Trasparente verso tutti i cittadini.