Vittorio Sgarbi torna all'Ariston ad aprile con una Lectio Magistralis dedicata a Michelangelo

Vittorio Sgarbi tornerà da protagonista a Sanremo, sul palco dell’Ariston ma con contenuti diversi dal da poco concluso Festival.

Il critico d’arte, ex sottosegretario alla Cultura al centro di un’indagine anche da parte della Procura di Imperia, approderà in Riviera il prossimo aprile, precisamente venerdì 12, e per l’occasione terrà al Teatro Ariston di Sanremo una Lectio Magistralis su Michelangelo.

La lectio sarà funzionale anche per la promozione del suo ultimo libro, presentato nel novembre scorso, “Michelangelo. Rumore e paura”, edito dalla casa editrice La Nave di Teseo.

Si tratta dell’ultima opera a cura di Sgarbi che chiude con Michelangelo la trilogia dedicata al Rinascimento che lo aveva già visto impegnato nella scoperta e riscoperta di due maestri italiani dell’arte, Leonardo e Raffaello.

“La storia del più grande di tutti diventa una storia che ci riguarda, il racconto del genio che ha mostrato al mondo l’anima dell’uomo”, scrive Sgarbi su Facebook annunciando l'appuntamento con il pubblico dell'Ariston.