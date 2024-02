Ipotesi "fuga" del Festival da Sanremo, Cecchetto: "Rimini e Riccione disponibili a ospitarlo"

Certamente hanno il loro peso le conseguenze al critico e polemico articolo a cura di Salvatore Merlo su "Il Foglio", una disamina negativa mirata a sottolineare tutto ciò che a dire del giornalista la città di Sanremo non sarebbe più in grado di offrire ad un Festival di Sanremo in continua evoluzione. Una città che, nell’ottica dei numeri nelle loro plurali declinazioni, secondo Merlo non riuscirebbe più nemmeno a rispondere fisicamente con iniziative, spazi e appeal alle esigenze della kermesse.

In questo critico contesto si inseriscono oggi le recenti dichiarazioni del produttore discografico Claudio Cecchetto, tra i simboli del Festival. Intervistato in radio a "Un giorno da pecora", il disc jockey è tornato a paventare l’ipotesi di una possibile fuga del Festival di Sanremo dalla sua stessa città.

Nessun piano ma solamente una messa a disposizione da parte di due città a lui care, Rimini e Riccione, disposte a candidarsi in prima linea qualora davvero si concretizzasse l’idea di trovare una nuova location al Festival. Sulla scia dell’insoddisfazione e alle criticità sollevate da Merlo, Cecchetto sottolinea la disponibilità delle due città romagnole, pur tenendosi lontano dall'essere provocatorio: "Ho detto che noi ci rendiamo disponibili, visto che il primo Festival della canzone italiana venne fatto a Rimini. Io penso che il Festival resti lì però, in Liguria, con Rimini si potrebbero fare collegamenti con Riccioni e potrebbe essere utilizzato come il Casinò sanremese. Di posti adatti ce ne sono diversi".

Riflettendo invece sull’ultima edizione da poco conclusa e condotta per l’ultima volta da Amadeus, palese è l’entusiasmo: “L’ultimo Festival di Sanremo è stato perfetto sia per organizzazione che per musica e ascolti”.