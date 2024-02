Grandiauto Golf Experience: tutto pronto per la terza edizione al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo

Fino al prossimo 18 febbraio il prestigioso Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo accoglierà la terza edizione del Grandiauto Golf Experience

L’attenzione è rivolta a tutti gli appassionati di golf del territorio (e non solo) nei confronti di un evento che promette di essere uno dei principali punti di riferimento del panorama sportivo anche da un punto di vista prettamente turistico per tutta la provincia di Imperia.

Grazie ai suoi 39 ettari di terreno, il Circolo Golf degli Ulivi rappresenta un’eccellenza del territorio imperiese, capace di attrarre a sé, annualmente, grandi professionisti di fama mondiale. All’aspetto professionale e sportivo, il Circolo Golf coniuga la capacità di essere al contempo un polo turistico affascinante, un vero fregio culturale.

Quest’anno saranno 32 i professionisti che prenderanno parte al Grandiauto Golf Experience e 128 in tutto i giocatori che da tutta Italia, ma anche da Germania e Svizzera, si ritroveranno al Circolo degli Ulivi. Tra gli illustri più attesi ricordiamo Costantino Rocca, Mattia Bergamaschi, Michele Reale e Giuseppe Calì. Per quanto riguarda la competizione, la gara si svolgerà seguendo le rigorose Regole del R&A Rules Limited, adottate dalla Federazione Italiana Golf. La formula del gioco è sicuramente delle più accattivanti: 36 buche medal-2 risultati su 4, con una limitazione hcp 36, dove ogni giocatore riceverà i 9/10 del proprio hcp.

"L'affetto e la partecipazione di giocatori professionisti e amatoriali, unitamente al sostegno degli sponsor, confermano Grandiauto Golf Experience come un appuntamento imperdibile nel calendario golfistico e turistico nazionale", fa sapere sulla scia dell’entusiasmo il Ceo dell’agenzia di comunicazione Cofancy che ha organizzato l’evento, Donato Di Ponziano.

In palio, a far gola ai giocatori, un ricco montepremi tra cui anche l’esclusivo orologio messo in palio dalla Gioielleria ABATE per la Hole in One (posizionata alla Buca 2 da fare con PAR 3). "La manifestazione ha raccolto il sostegno di numerose aziende - aggiunge sempre Di Ponziano - guidate dal main sponsor Grandiauto, affiancato da partner storici e nuovi sostenitori come Abate, GQuadro, Corradini, Sviluppo Riviera, Adamas, Falconeri, Casa Olearia Taggiasca, Royal Hotel, Callaway e Prime Quality, oltre al patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, FIG e PGA".

Grandi nomi che dimostrano affetto ma anche supporto nei confronti di un’iniziativa che è di per sé vetrina turistica per la città di Sanremo oltre ad essere centrale nella promozione del golf.

"Grandiauto Golf Experience non è solo una competizione sportiva, ci piace pensare che sia anche un momento di incontro, scambio culturale e di promozione di uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. - sottolinea Di Ponziano che poi conclude dicendo - È un'opportunità unica per far conoscere le bellezze di Sanremo e per dimostrare come il golf possa essere un ponte tra generazioni, stimolando l'interesse dei giovani verso questo sport affascinante. Vi aspettiamo al Circolo Golf degli Ulivi per vivere insieme splendide giornate di sport, natura ed eccellenza".