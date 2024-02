Ventimiglia, al teatro comunale va in scena "Amore, c'è un morto in salotto" (Foto)

"Amore, c'è un morto in salotto" con Michelangela Battistella, Marco De Martin, Silvia Saponaro andrà in scena al teatro comunale di Ventimiglia sabato prossimo, il 17 febbraio, alle 21.

Lo spettacolo degli ShockArti, scritto e diretto da Silvia Saponaro, tratta l'eterno tema dell'incomunicabilità di coppia con una storia che ha dell'assurdo raccontata attraverso dialoghi dal ritmo incalzante, uniti a una buona dose di ironia e un marcato cinismo verso l'illusione dell'amore 'perfetto'. I due protagonisti si trovano di fronte a una situazione di forzato confronto, in cui non è la terapia di coppia a far loro da guida nella ricerca di una soluzione ai conflitti quanto più che altro la scoperta di un sincero, se pur non volontario, dialogo.

Enigmi, comicità, equivoci e colpi di scena per una terapia di coppia decisamente fuori dal normale. La trama, infatti, narra di una coppia formata da Oreste e Annamaria che sono in piena crisi: "Un avvocato tronfio e impettito, un’insegnante elementare sognatrice ed emotivamente instabile, intrappolati in una routine di battibecchi e non detti. Una sera giunge in visita Amelia, un personaggio dal carattere brillante ed eccentrico, ambasciatrice di eclatanti notizie che sconvolgeranno l’esistenza della coppia. Come reagireste se una psicoterapeuta morta da vent’anni piombasse in casa vostra?".