Sanremo: al Villaggio dei Fiori ultimi posti disponibili per la cena dedicata ai sapori e profumi delle Alpi del Mare.

Il prossimo appuntamento della rassegna gastronomica “Il sabato del Villaggio” è programmato per sabato 17 febbraio alle ore 20.00 con una serata dedicata ai sapori e profumi delle Alpi del Mare.

Si stanno esaurendo i posti disponibili per la serata ed intanto in cucina fervono i preparativi per la cena.

In questi giorni lo chef Flavio Ottonello si è recato a Pigna dove insieme allo chef Federico Lanteri ha pestato il grano nel grande mortaio di legno.

A questo link le immagini della battitura del grano.

Una serata speciale che con i racconti del giornalista Claudio Porchia porterà i partecipanti a scoprire i sapori dell’entroterra del Ponente ligure intrecciati con le eccellenze del mare.

Questo il menù preparato dagli chef Flavio Ottonello e Jimmy Giacomo Di Martino:

· Frandura di Montalto Ligure (Torta di patate salata tipica della Valle Argentina);

· Gran Pistau di Pigna (piatto tipico della Valle Nervia),

· Pescato locale con Carciofi di Sanremo;

· Bunet.

Il costo a persona delle serate a tema è fissato in 35 euro a persona bevande escluse

Ricordiamo che il ristorante del Villaggio è aperto a tutti e non solo agli ospiti della struttura turistica.

Ristorante Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3 Sanremo per info e prenotazioni 380.8686215