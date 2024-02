San Valentino, qualche idea per trascorrere la festa degli innamorati con alcuni classici che non tramontano mai

14 febbraio: una data che per molti evoca cuori, cioccolatini, fiori e romanticismo. È il giorno di San Valentino, la festa dedicata all'amore in tutte le sue forme.

La storia di San Valentino affonda le sue radici nell'antica Roma. Si narra che il sacerdote Valentino, durante il regno di Claudio II il Gotico, celebrava matrimoni in segreto per i soldati cristiani, ai quali era stato proibito di sposarsi. Per questo atto di ribellione, Valentino fu condannato a morte e decapitato il 14 febbraio 270 d.C. Nel 496 d.C., Papa Gelasio I sostituì la festa pagana dei Lupercalia con la festa di San Valentino, associando il suo martirio all'amore cristiano. Nel corso dei secoli, la festa si è evoluta e ha assunto la connotazione che conosciamo oggi: un giorno dedicato a celebrare l'amore romantico tra due persone. Nel mondo, il 14 febbraio è un giorno di scambio di doni, biglietti d'amore, fiori e cioccolatini. Le coppie si regalano momenti speciali, come cene romantiche, weekend fuori porta o esperienze da vivere insieme.

Come si festeggia San Valentino? Se si vuol rimanere sul classico ci si può orientare per una cena romantica a lume di candela a casa o in un ristorante elegante con l’immancabile scambio di regali (gioielli, libri, profumi, ecc.). Per non dimenticare gli intramontabili fiori e cioccolatini o, ancora, una serata di coccole in una Spa.

Ma ci sono idee originali come ricreare il primo appuntamento ripercorrendo le tappe del primo incontro, e rivivendo le emozioni di quel giorno speciale. Oppure organizzare una caccia al tesoro nascondendo piccoli indizi per la casa o in un luogo speciale, che alla fine conducano la persona amata ad un regalo o a una sorpresa romantica. O ancora regalarsi un'esperienza da vivere insieme, come un corso di cucina, una degustazione di vini, un tour in mongolfiera o un weekend fuori porta.

Ed ecco alcune idee per festeggiare il giorno più romantico dell’anno nella nostra provincia. Iniziamo dal capoluogo: la città di Imperia si prepara a festeggiare questa ricorrenza per un’intera settimana. Dal 14 al 17 febbraio Piazza San Giovanni e Via Cascione si vestiranno di rosso. Le installazioni offriranno alle coppie lo scenario ideale per scattare foto ricordo e selfie. Per l'occasione sarà lanciato l'hashtag #sanvalentinoimperia2024: le foto più belle verranno condivise sul canale social del Comune di Imperia.



Una villa unica, che stupisce e incanta per la bellezza della sua architettura e del suo parco fiabesco. È Villa Grock, un luogo avvolto dalla magia e dal mistero, fatta costruire tra il 1924 e il 1930.da Charles Adrien Wettach, in arte Grock, considerato il più grande clown di tutti i tempi.

Il luogo ideale per festeggiare l’evento più romantico dell’anno e trascorrere una serata all’insegna dell’amore e dell’arte, grazie ad una visita esclusiva, a cura degli operatori museali e un delizioso aperitivo.

La visita, che partirà alle ore 18.30 e alle ore 19.00, si snoda in un percorso che permette di immergersi in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani e che riesce ad essere suggestivo e romantico al tempo stesso, grazie al gioco tra acqua e luci nel giardino lasciando senza fiato, tra tempietti, colonne e alberi esotici. A seguire, verrà servito un ricco e abbandonate aperitivo.

Un’altra simpatica iniziativa sempre dedicata al giorno di San Valentino è stata messa in campo da Regione Liguria: è il social contest ‘Raccontaci il tuo più bel bacio in Liguria’ a cui è possibile partecipare compilando un form sul sito di La Mia Liguria (l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria). Il contest consiste nel descrivere il bacio più romantico vissuto in una località ligure e inviare il racconto all’Agenzia. Per le frasi che verranno considerate tra le più belle saranno poi proiettate su un maxischermo luminoso sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria a Genova.

Il camino acceso, il sax di sottofondo, un menù firmato dell'executive chef Matteo Riccitelli: questa è l'atmosfera giusta che offre il ristorante del Golf Degli Ulivi di Sanremo. Qui ci sono tutti gli elementi per trascorrere un San Valentino indimenticabile.

Spostandoci a Ventimiglia il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ per festeggiare la festa degli innamorati e di chi si vuole bene, offre, da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio, nei consueti orari di apertura, l'accesso alle sale espositive del Museo per tutte le coppie al costo di un solo biglietto. In due è meglio che da soli!



Auguri di San Valentino a tutti!