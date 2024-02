Bordighera: proseguirà la collaborazione tra il Comune ed il locale gruppo degli Alpini

A Bordighera continuerà la collaborazione tra Comune e Gruppo Alpini per la tutela, il recupero e la manutenzione della rete sentieristica e delle mulattiere del comprensorio di fascia bassa e mezza costa. Nel corso della seduta del 6 febbraio la Giunta ha infatti approvato il proseguo della convenzione per tre anni.

“Il Gruppo Alpini si è distinto per impegno, capacità e risultati, che sono stati davvero ottimi e che confermano una volta di più che il volontariato è una risorsa preziosa e un grande valore aggiunto per la comunità.” commenta l’Amministrazione. “Coopereremo ancora per la salvaguardia del patrimonio naturalistico, per la sostenibilità del vivere cittadino e per il pregio del paesaggio, che tra l’altro è elemento fondamentale anche dell’offerta turistica. A tutti i volontari del Gruppo Alpini Bordighera il nostro più sentito ringraziamento.”

A fronte dell’attività da prestare, al Gruppo Alpini Bordighera sarà riconosciuto l’importo annuo di 12.000 euro.