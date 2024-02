Ventimiglia, parte il servizio notturno di vigilanza del territorio di Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

E' iniziato, ieri sera, a Ventimiglia il nuovo servizio notturno di vigilanza del territorio di Ambulanze Veterinarie Odv.

Dopo firma della convenzione tra il Comune e Ambulanze Veterinarie Odv per fornire ai cittadini il trasporto di animali allo studio veterinario più vicino o indicato dal proprietario, che non è in grado di provvedervi autonomamente, affinché possano essere sottoposti alla visita veterinaria, da ieri i volontari si sono resi disponibili per il controllo del territorio con unità cinofile in collaborazione con l'associazione di volontariato dei carabinieri e Terra di confine cinofilia. "Dopo la firma della convenzione è iniziato il servizio per il controllo del territorio con unità cinofile in collaborazione con l'associazione di volontariato dei carabinieri e Terra di confine cinofilia" - fa sapere Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "Una collaborazione importante per assicurare una migliore convivenza sociale e vivibilità di spazi comuni, parchi e scuole, prevenendo situazioni pregiudizievoli o comportamenti contrari alle regole del senso civico. L’utilizzo di personale dell’associazione, in stretto raccordo e coordinamento con la polizia municipale, per svolgere tutta una serie di attività complementari e non sostitutive a quelle degli agenti. I volontari delle associazioni, in particolare, avranno per lo più compiti di osservazione ed assistenza e dovranno segnalare alle forze dell'ordine situazioni e comportamenti illegittimi, fornendo agli agenti informazioni utili a prevenire e contrastare violazioni alla normativa vigente".

Un servizio che contribuirà a garantire sicurezza in città. "Ringrazio Ambulanze Veterinarie Odv che, oltre all'attività ordinaria che svolgono per i nostri amici a quattro zampe, si sono resi disponibili per un servizio notturno di vigilanza del territorio" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Questo servizio, previsto da una convezione recentemente siglata con loro, sarà sicuramente di supporto alle forze dell'ordine e alla polizia locale, agenti preposti ad intervenire".