Trasporto animali domestici, Ventimiglia firma convenzione con Ambulanze Veterinarie Odv (Foto e video)

Ventimiglia è sempre più 'pet friendly'. Si è tenuta, oggi pomeriggio, nel palazzo comunale della città di confine la firma della convenzione tra il Comune e Ambulanze Veterinarie Odv per fornire ai cittadini un nuovo servizio, in via sperimentale per dodici mesi: il trasporto di animali allo studio veterinario più vicino o indicato dal proprietario, che non è in grado di provvedervi autonomamente, affinché possano essere sottoposti alla visita veterinaria.

Oltre ai servizi di primo soccorso, trasporto e riconsegna di animali domestici a favore dei residenti nella città di confine, di assistenza alle forze dell'ordine, qualora si rendesse necessario un intervento non preventivabile che integri le attuali convenzioni per la gestione dei randagi, di vigilanza sul territorio e di supporto alla polizia locale per il controllo del territorio con unità cinofile, l'associazione senza fini di lucro trasporterà gli amici a quattro zampe alle cliniche veterinarie. "E' un punto importantissimo del nostro programma elettorale. Siamo sempre stati attivi per tutelare il benessere degli animali" - spiega il vicesindaco Marco Agosta - "Firmando questa convenzione aiutiamo e garantiamo una tutela maggiore ai nostri amici a quattro zampe. Ambulanze Veterinarie Odv trasporteranno l'animale in difficoltà al veterinario più vicino o a quello indicato dal proprietario dell'animale, impossibilitato a portarlo, in modo tale da velocizzare i tempi. Non parliamo di primo o pronto soccorso. Sono molto contento che il sindaco dia questa possibilità e di poter partire da oggi con questa proposta".

Alla firma erano presenti il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, il consigliere comunale Franca Bonadonna, Igor Cassini, presidente dell’associazione Ambulanze Veterinarie Odv, e alcuni volontari. "Fa parte di un corposo programma 'pet friendly' che vede una serie di collaborazioni e investimenti a beneficio dei nostri amici a quattro zampe" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Partiremo anche con una progettazione di spazi dedicati agli animali, nei giardini pubblici verrà creata un'area apposita, andremo a pulire e sistemare l'area di Nervia e poi, vista anche la celere e fruttifera approvazione del Pud, andremo a creare una spiaggia per i cani, opportunamente decorosa sia per chi la frequenta ma anche per i bagnanti che non hanno animali ma che vogliono sfruttare il litorale. Una dimensione pragmatica di affrontare la convivenza uomo-animale. I volontari di Ambulanze Veterinarie fanno già un ottimo lavoro, molto gradito ai miei concittadini. Bisogna, perciò, collaborare, tutti insieme, per il bene degli animali".

Da oggi parte, perciò, un nuovo servizio per garantire il benessere degli animali. “Ringrazio l’Amministrazione di Ventimiglia per questa convenzione" - dichiara Igor Cassini, presidente dell’associazione Ambulanze Veterinarie Odv - "Ambulanze veterinarie è nata proprio con lo scopo di garantire la tutela e il benessere degli animali".