"Innamorarsi a Bordighera", panchina rossa con un grande cuore diventa un'attrattiva turistica (Foto e video)

Una panchina rossa con un grande cuore, un mazzo di fiori, presine e rose fatte all'uncinetto e la scritta 'innamorarsi a Bordighera', è spuntata, qualche giorno fa, nella città alta ed è già diventata un'attrattiva turistica per cittadini e foresti.

Un'iniziativa messa in atto dall'associazione A Pria Presiuza supportata dal comune di Bordighera. "L'associazione A Pria Presiuza ha collocato una panchina rossa, che solitamente serve a sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne ma che, in questo caso, fa pensare anche alla festa di San Valentino visto che si chiama 'innamorarsi a Bordighera'" - dice l'assessore di Bordighera Melina Rodà - "Da quando è stata posizionata tantissime persone, sia cittadini che turisti, hanno fatto foto e video alla panchina o si fermano per farsi immortalare seduti sulla panchina. E' una bella iniziativa che sta contribuendo a creare socializzazione e condivisione ma anche a far conoscere Bordighera".

Dopo il successo dell'albero di Natale all'uncinetto, l'associazione bordigotta ha proposto la panchina 'innamorarsi a Bordighera', che sta già riscontrando popolarità, e ora tutti si chiedono, se ci sarà, quale sarà il prossimo progetto. "L'associazione è molto attiva nel centro storico, appena smontato l'albero di Natale realizzato tutto all'uncinetto è subito partita con questa nuova iniziativa della panchina 'innamorarsi a Bordighera' che ha raggruppato e unito tantissime persone provenienti anche da paesi e città vicine" - commenta l'assessore di Bordighera Melina Rodà - "Quando c'è un'associazione attiva che ama il suo territorio e con condivisione porta avanti idee, progetti e iniziative incredibili per migliorarlo, il Comune è sempre disponibile a supportarla".