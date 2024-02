Vallecrosia, causa maltempo esibizioni artisti 'Super Carnevale' spostate a domenica

A causa del maltempo previsto per la giornata di domani, le esibizioni degli artisti del Super Carnevale che erano previste, a partire dalle ore 14:30, sul Solettone Sud, sono state spostate a domenica presso gli Oratori delle Parrocchie di San Rocco e Don Bosco, sempre alle ore 14:30.

“Viste le previsioni meteo avverse, abbiamo deciso di posticipare a domenica 11 le esibizioni degli artisti previste per domani sul Solettone Sud. Essendo già fissate in calendario le feste di carnevale della Parrocchia di San Rocco e di Don Bosco, abbiamo preferito arricchire questi due eventi già organizzati e non andare a sovrapporre un’ulteriore manifestazione. Buon Carnevale a tutti!”, commenta l’Assessore alle Manifestazioni, Pino Ierace.