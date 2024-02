Veronica Russo al Giorno del Ricordo a Vallecrosia: “Dopo venti anni questa giornata deve unire e non più dividere”

“Sono ormai venti anni che è stato istituito il 'Giorno del ricordo' in memoria dei martiri delle foibe e degli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia che alla fine della seconda guerra mondiale dovettero abbandonare le loro terre per fuggire dalla feroce repressione del regime comunista di Tito. A distanza di tanti anni c'è ancora chi vede questo giorno, nato per ricordare centinaia di migliaia di italiani compresi quelli che purtroppo vennero barbaramente infoibati, come una manifestazione di natura esclusivamente politica. Io dico che dopo venti anni è giunta l'ora di mettere da parte questi pregiudizi e di far sì che questa sia una giornata che unisca e non più divisiva”. Così la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo oggi a Vallecrosia per le manifestazioni del 'Giorno del ricordo' svoltosi presso la piazza della Stazione alla presenza di autorità civili, militari e una delegazione di studenti delle scuole medie.