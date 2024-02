Un tuffo nella magia del Festival direttamente da casa

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, oltre ad Amadeus, alcuni dei cantanti in gara hanno presentato gli altri concorrenti.

La seconda serata inizia con Fred De Palma presentato da Ghali, poi tocca a Renga e Nek presentati dai La Sad.

La principale co-conduttrice è stata Giorgia, che è entrata cantando “E poi” canzone che festeggia quest’anno il trentesimo anniversario dalla sua pubblicazione.

Successivamente cantano Alfa, Dargen D’Amico, Il Volo, Gazzelle; poi arriva Giovanni Allevi che, dopo due anni da quando è stato colpito dal mieloma, ha fatto la sua prima

uscita pubblica proprio a Sanremo.

Subito dopo c’è stato l’omaggio al brano Romagna Mia, patrimonio musicale italiano da 70 anni.

Altre due canzoni, quella di Emma e quella di Mahmood, poi torna in scena Giorgia che racconta una serie di aneddoti, in uno di questi racconta di avere dei rimpianti, tra cui aver detto di no a un duetto con Michael Jackson e Michael Bublé.

Tocca a Big Mama presentata da Il Tre e pochi secondi prima dell’entrata di John Travolta uno spettatore urla “Giorgia, sposami” e lei scherzosamente dice di avere un

caratteraccio e che non gli conviene.

Tocca agli ultimi 6 cantanti, i The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama e Clara.

Finiscono così i cantanti della seconda serata, manca solo la cosa più “interessante”, la classifica della serata.

Al primo posto di questa classifica temporanea troviamo Geolier, tra i più apprezzati dai giovani, secondo posto Irama, terzo Annalisa, quarta Loredana Bertè e infine

Mahmood.

Il FantaSanremo ha condizionato la scena: la scelta del colore degli outfit, 10 punti a chi si fosse presentato in total black e altri 15 per i pantaloni a zampa; 5 punti per sguardi sfuggenti dietro gli occhiali da sole; esibizione di abbracci ad Amadeus, altri 10 punti; baci verso il pubblico e qualche parolaccia… della serie “va bene tutto, purché funzioni”.

E dopo questa seconda serata al top del FantaSanremo c’è Dargen D’Amico.



Istituto Ruffini Aicardi Socio Sanitario e Turistico di

Sanremo

Klea Kola ed EL Idrissi Maryame della

4AS e da Andrea Gottardo della 4BT