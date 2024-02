A Casa Sanremo ospiti ieri Rose Villain, Angelina Mango, Nek e Renga, Ghali, i Ricchi e Poveri, Irama

C’è grande fermento a Casa Sanremo dove, come ormai da tradizione, si ritrovano molti amici e ospiti della musica e dello spettacolo. Tra gli artisti in gara che sono passati ieri, 7 febbraio, nell’area hospitality del Festival, Rose Villain, Angelina Mango, Nek e Renga, Ghali, i Ricchi e Poveri, Irama.

Oggi nella Sala Writers, per gli incontri con Rai Libri, alle ore 17:00, Vira Carbone e Marzia Valitutti presentano "Il cibo ti cura". Di rilievo, inoltre, “L’Europa in gioco”, l’appuntamento fissato alle 18:00 nella Lounge con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia che si mette in gioco, con un quiz su fake news e curiosità sul Festival e l’Unione europea, in cui sono coinvolti i ragazzi dei licei di Sanremo e La Spezia. Presente all’evento Claudia Colla, Rappresentante della Commissione europea per il Nord Italia e Direttrice dell’Ufficio di Milano. Inoltre, all’ingresso di Casa Sanremo, presso l’installazione “I LOVE EU”, si potranno scattare foto ricordo.

Domani, 9 febbraio, nella Sala Museale, la Tavola Rotonda “LIFECHECK. L’importanza dello screening per la presa in carico del paziente con Epatiti e HIV” che vuole stimolare a 360° il confronto su tali tematiche, con l’obiettivo di sensibilizzare Istituzioni, specialisti e popolazione generale sulle opportunità dello screening nelle patologie virali, al fine di scovare il “sommerso” ed avviare i pazienti alla cura.

Modera Matteo Osso, conduttore OVUNQUE6 MORNING SHOW Rai Radio2. Intervengono nel talk show: Sen. Giovanni Berrino, 10° Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, Senato della Repubblica; On. Mauro D’Attis, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati; Prof. Angelo Gratarola, Assessore alla Sanità, Regione Liguria; Dott. Francesco Alberti, Presidente Ordine dei Medici Imperia; Prof. Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS Genova, Professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Genova;

Dott. Giovanni Cenderello, Presidente Sezione Regionale SIMIT Liguria, Direttore SC Malattie Infettive ASL-1 Imperiese Sanremo; Dott. Gabriele Forcina, Sr. Director Medical Affairs di Gilead Sciences;

Prof. Francesco Mennini, Direttore Centro EEHTA – CEIS, Università di Roma “Tor Vergata”, Past President SiHTA – Società Italiana di Health Technology Assessment.

Rai Libri è presente, anche domani, alle ore 17:00 sempre nella Sala Writers: Ilaria Amenta, da giornalista di cronaca, nel suo "Io sono l’uomo nero", ricostruisce il massacro del Circeo con la storia mai raccontata di Angelo Izzo.

Di seguito il programma completo di venerdì 9 febbraio:

@ SALA WRITERS, CASA SANREMO

8.30-9.15 – POLIZIA DI STATO

Appuntamento fisso con la Polizia di Stato e la significativa campagna di sensibilizzazione e di informazione “Una Vita da Social” condotta dal Corpo e in cui si parlerà di prevenzione dei pericoli online e di navigazione consapevole.

@ LOUNGE, CASA SANREMO

09.30-10.30 – BUONGIORNO SANREMO

Buongiorno Sanremo, il talk condotto da Savino Zaba, ripercorrerà i momenti più importanti delle serate della kermesse.

@ SALA WRITERS, CASA SANREMO

09.30-13.15 e 14.30-20.00 – WRITERS

Nel Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers, presentazioni di libri con gli autori selezionati.

@LOUNGE, CASA SANREMO

12.30-13.30 – STUDIONEWS in collaborazione con ASKANEWS

StudioNews è il salotto giornalistico nato da un’idea di Patrizia Barsotti, affiancata alla conduzione da Andrea Iannuzzi. Interviste e commenti in diretta con ospiti, rubriche e servizi realizzati in collaborazione con l’Agenzia di stampa nazionale Askanews.

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

12.30-13.30 – TERRE D’IRPINIA

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

15.30-16.30 – LIFECHECK – L’IMPORTANZA DELLO SCREENING PER LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON EPATITI E HIV

@LOUNGE, CASA SANREMO

16.00-17.00 – L’ITALIA IN VETRINA

L’Italia in Vetrina, presentata da Veronica Maya, è incentrata sulla promozione dei Territori italiani grazie alla presenza in studio di rappresentanti di consorzi, enti, associazioni e produttori locali che narrano la bellezza, la cultura, la tradizione, il patrimonio paesaggistico e le eccellenze dei luoghi.

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

17.00-18.00 – ANIMENTA

@ CASA SANREMO

17.00-18.00 – ORA RELAX

@ VERTICAL MUSIC, CASA SANREMO

17.00-19.00 – VERTICAL MUSIC

@ LOUNGE, CASA SANREMO

17.45-18.00 – SHOWCASE – FRANCESCA ALOTTA

@ LOUNGE, CASA SANREMO

18.00-19.15 – 75 ANNI DI AFI

@ LOUNGE, CASA SANREMO

19.15-20.00 – THE CLUB

@LOUNGE, CASA SANREMO

20.45-02.00 – VISIONE FESTIVAL DI SANREMO

@ CASA SANREMO

21.00-2.00 – RADIO IMMAGINARIA



@ LOUNGE, CASA SANREMO

2.00-3.00 – CASA SANREMO THE CLUB – AFTER FESTIVAL

Per scoprire il programma di Casa Sanremo, consultare il sito web www.casasanremo.it oppure installare gratuitamente l’app Casa Sanremo, cercandola all’interno del Google Play Store (per dispositivi Android) oppure nell’Apple App Store (per iPhone o iPad).