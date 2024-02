Sanremo 2024, Amadeus: "Fare per due sere di seguito il 60% è qualcosa di clamoroso"

È soddisfatto degli ascolti della seconda serata del 74° Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus: "Sono felice perché il 60% a una serata seconda non si è mai verificato, non abituiamoci. Pensare di fare per due sere di seguito il 60% è qualcosa di clamoroso. Senza contare che ieri le 15 canzoni erano già state ascoltate".

"Una della pagine che rimarrà nella storia con Giovanni Allevi - aggiunge Amadeus - che ci ha insegnato qualcosa che ognuno sa in cuor suo sa, ma condividerla con noi non è cosa da sottovalutare".

Spero che le altre 15 canzoni siano seguite dal pubblico".