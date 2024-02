Due sanremesi sul palco dell'Ariston con Dargen D'Amico: sono tra i coristi di 'Onda Alta'

Due allievi dell’Accademia Musicale di Ospedaletti diretta da Roby Blasi, sono stati selezionati come coristi per accompagnare sul palco del Teatro Ariston il famoso cantautore Dargen D’Amico, in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone 'Onda Alta'. Si tratta di Davide Zappia e Paolo Martini, entrambi di Sanremo.

“E’ un'emozione unica - dicono Zappia e Martini - un'esperienza che ricorderemo per tutta la vita. Salire sul palco del Festival e cantare con un grande artista come Dargen è una soddisfazione enorme. Gli anni di studio passati all’ Accademia Musicale di Ospedaletti ci hanno insegnato molto, sia dal punto di vista musicale, professionale ma soprattutto umano”.

I due giovanissimi cantanti, diretti dal Maestro Enzo Campagnoli, saliranno sul palco per tre serate del Festival in veste di coristi insieme ad altri bravissimi colleghi. Davide Zappia, grande talento ponentino della chitarra moderna nonché abile cantante, concluso il percorso Cpm Edu tramite l’Accademia Musicale di Ospedaletti, sta completando gli studi presso il Cpm Music Institute di Milano, la nota Università Musicale del famosissimo Franco Mussida e si diplomerà a Giugno in Chitarra Moderna.

Inoltre ha intrapreso la carriera del musicista professionista ormai da diversi anni, esibendosi in tutta la Liguria e Costa Azzurra in varie formazioni musicali. Paolo Martini ha firmato recentemente un contratto con un’ importante etichetta discografica di Roma la Josefa Publishing. Ha studiato per anni canto moderno con la Docente Eleonora Amerio e teoria musicale con il Docente Roby Blasi, ha inoltre dimostrato tutte le sue grandi qualità come compositore oltre che interprete pubblicando recentemente il singolo “Tra l’asfalto e il cielo”. I due cantanti sono la dimostrazione che con l’impegno, il talento e tanto studio si possono raggiungere ottimi risultati.