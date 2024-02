Ventimiglia, il Comune indice una gara per la gestione dei servizi cimiteriali

È stata pubblicata lunedì, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la nuova gara per la gestione delle operazioni e dei servizi cimiteriali di tutto il Comune di Ventimiglia. Per partecipare alla gara d’appalto, che ha la durata di un anno ed un valore stimato di € 198.953,00, oltre ad € 3.695,00 per oneri di sicurezza, sarà necessario depositare le offerte corredate della necessaria documentazione amministrativa entro e non oltre le ore 18.00 di Sabato 24 Febbraio 2024.

Tra i servizi previsti dal capitolato rientrano: le operazioni cimiteriali, le prestazioni di pulizia, manutenzione ordinaria e custodia del cimitero urbano; le prestazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri frazionali; il servizio di guardiania armata nel civico cimitero.