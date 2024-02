Un cocktail per celebrare Sanremo, al Bistrot Perla Café si brinda col 'Festival 74'

Uno spazio accogliente e curato, impreziosito da una selezione mixology che, accanto ai grandi classici, propone nuovi cocktail.

Il bistrot Perla, affacciato su piazza Borea D’Olmo, all’incrocio con via Mameli, è uno dei locali che meglio rappresenta l’arte del buon bere.

Al posto di comando c’è Manuel Rivara, che ha trasformato la sua passione in un lavoro scegliendo di investire su uno staff giovane e dinamico.

“Lavoravo sugli yacht - racconta Manuel - poi il Covid ha cambiato un po’ le cose. Ho scelto poi di avventurarmi in questa impresa. Il bistrot Perla, per me, era il locale adatto”.

Un lavoro a contatto con il pubblico, fatto di tanti sacrifici e di tanto studio: “Sperimentavo sempre, poi ho seguito diversi corsi e ho iniziato”.

I giorni del Festival di Sanremo, e le settimane che precedono l’evento, sono per la cittadina un momento unico; anche per Manuel è così: “È un’esperienza unica, incredibile, anche a livello umano. Si fanno nuove amicizie e si incontrano persone provenienti da tutta Italia”.

Un momento importante che Rivara ha scelto di omaggiare con un cocktail a tema: “Abbiamo creato Festival 74, in omaggio alla settantaquattresima edizione del Festival”.

Una base di gin, frutta fresca, ma Manuel non si sbilancia oltre: “Venite a provarlo da noi. Chissà, magari andremo a servirlo anche sul palco dell’Ariston”.