Clara con “Diamanti grezzi” aprirà la 74ª edizione del Festival di Sanremo: ecco la scaletta della prima serata

Sarà Clara con “Diamanti grezzi” ad aprire la 74ª edizione del Festival di Sanremo. La scaletta della prima serata è stata annunciata questa mattina a poche ore dalla ‘prima’. A chiudere le esibizioni sarà Il Tre con “Fragili”.

La scaletta della prima serata: Clara “Diamanti grezzi”, Sangiovanni “Finiscimi”, Fiorella Mannoia “Mariposa”, La Sad “Autodistruttivo”, Irama “Tu no”, Ghali “Casa mia”, Negramaro “Ricominciamo tutto”, Annalisa “Sinceramente”, Mahmood “Tuta gold”, Diodato “Ti muovi", Loredana Berté “Pazza”, Geolier “I p’ me, tu p’ te”, Alessandra Amoroso “Fino a qui”, The Kolors “Un ragazzo una ragazza”, Angelina Mango “La noia”, Il Volo “Capolavoro”, BigMama “La rabbia non ti basta”, Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”, Emma “Apnea”, Renga e Nek “Pazzo di te”, Mr. Rain “Due altalene", Bnkr44 “Governo Punk”, Gazzelle “Tutto qui”, Dargen D’Amico “Onda alta”, Rose Villain “Click boom!”, Santi Francesi “L’amore in bocca”, Fred De Palma “Il cielo non ci vuole”, Maninni “Spettacolare”, Alfa “Vai!”, Il Tre “Fragili”.

Gli ultimi a esibirsi saranno poi sistemati nella parte iniziale della scaletta domani.