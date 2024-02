Bordighera: spacciava cocaina nella zona della stazione ferroviaria, arrestato 38enne di Camporosso

I Carabinieri di Bordighera hanno messo a segno un altro importante risultato nelle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di droga nell’estremo ponente ligure, arrestando in flagranza di reato un uomo di 38 anni per detenzione di droga.

L’arrestato, un italiano già noto alle forze dell’ordine, da qualche giorno si aggirava con fare sospetto in piazza Eroi della Libertà nei pressi della stazione, luogo talvolta scelto da spacciatori ed avventori per lo scambio di stupefacenti. Fermato e perquisito da una pattuglia dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2,5 grammi e quasi 700 euro in contanti.

Nella sua abitazione di Camporosso sono stati trovati altri 27,66 grammi di cocaina, nascosti all’interno del filtro dell’asciugatrice. La droga era già pronta per essere ceduta ad altri acquirenti, mentre è stato sequestrato anche altro materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e altro denaro provento dell’attività illecita. Il 38enne è ora in carcere.