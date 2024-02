Progetto regionale 'Nidi gratis', il vicesindaco di Ventimiglia Agosta: "Invito le famiglie a presentare domanda per ottenere i voucher"

“Esprimo grande soddisfazione – esordisce il vicesindaco del comune di Ventimiglia con delega fra l’altro ai Servizi per la Prima Infanzia, Marco Agosta – per questa iniziativa regionale che potenzia ulteriormente i voucher finalizzati a supportare le famiglie a reddito medio/basso con misure che abbattano i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, centri bambine e bambini, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera), anche in modo complementare al bonus statale asili nido; migliorare la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere attività lavorative o percorsi di formazione/istruzione con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati; incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi per la prima infanzia, al fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia".

"Rispetto alle scorse edizioni del progetto denominato 'Voucher Nidi' aumentano sensibilmente i valori dei voucher e la soglia per accedere alla misura è stata innalzata a 35.000,00 euro (euro 500,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE nucleo o ISEE minorenne fino a euro 30.000,00; euro 300,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE nucleo o ISEE minorenne maggiore di euro 30.000,00 e non superiore a 35.000,00 – per un massimo di 11 mensilità)" - fa sapere il vicesindaco Agosta - "Gli interessati possono presentare domanda esclusivamente online, accedendo mediante SPID o CIE al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it a partire dal 15 febbraio 2024 e fino al 31 luglio 2024. Potrà essere utilizzato SPID o CIE dell’interessato oppure di una persona terza; in questo ultimo caso dovrà essere compilata apposita delega, scaricabile da bandi online, firmata dal delegante e allegata alla domanda nella sezione dedicata. I beneficiari potranno essere rimborsati anche delle rette pagate a fare data dal primo settembre 2023".

“E’ una grande opportunità per le famiglie e un forte sostegno alle Amministrazioni comunali – prosegue il vicesindaco Agosta – infatti, le 37 famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 euro e le 19 famiglie con ISEE fra 10.000,01 ed 20.000,00 euro che hanno inserito i loro bambini presso l’asilo nido di Ventimiglia con rette rispettivamente di 250,00 e 450,00 euro al mese, potranno effettivamente contare su un servizio di alta qualità a costo zero; inoltre, anche le famiglie non residenti e le famiglie residenti il cui ISEE è compreso fra 20.000,01 e 35.000,00 euro e pagano una retta mensile di 587,50 euro potranno contare sul relativo voucher che abbatterà sensibilmente la retta. Invito pertanto tutti i fruitori del servizio in possesso dei requisiti ad inoltrare le domande a partire dal primo giorno utile per poter contare su questo appoggio. Considerato che le due agevolazioni sono cumulabili invito le famiglie a consultare anche il portale Inps per la richiesta del bonus asilo nido 2024”.