Sanremo2024: per ‘Oltre il festival’ il parco di Villa Nobel è aperto al pubblico

Prende il via oggi Oltre il Festival, il progetto di RadioMediaset che fino a domenica 11 febbraio va in scena a Sanremo nella cornice unica di Villa Nobel.



Oltre Il Festival è il moderno media hub in cui trasmettono sei tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella.



Il pubblico può accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare: può così assistere ai programmi di Radio 105, il cui studio è stato allestito all’esterno della Villa, intrattenersi con i talent delle radio e prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner presenti.



Questi gli ospiti di Radio 105 di domani, martedì 6 febbraio:



11.20, Big Mama

12.00, Paola & Chiara

12.40, Fiorella Mannoia

14.00, Santi francesi

14.40, Il Volo

15.00, Ghali

15.20, Rose Villain