Sanremo: una postazione in piazza Colombo, le pattuglie rinforzate anche in bicicletta per i Carabinieri (Foto)

Doppia postazione in centro, per i Carabinieri che insieme alle altre forze dell’ordine presidiano la città di Sanremo che, dal weekend appena trascorso è stata letteralmente presa d’assalto da turisti, addetti ai lavori e dagli stessi residenti per vivere l’atmosfera del Festival della Canzone.

Diverse le specialità dell'arma, per spiegare al pubblico che partecipa alla kermesse canora, quello che viene fatto ogni giorno dai militari. Sono presenti i subacquei, i Carabinieri che si occupano della tutela della saluta, di quella agroalimentare, per la tutela del patrimonio culturale, i cinofili, e il raggruppamento per la biodiversità forestali.

In piazza Colombo anche i Forestalio del Cites, per il controllo del commercio internazionale e della detenzione di animali e vegetali in via di estinzione. I Carabinieri sono presenti con un rafforzamento delle unità a Sanremo, tra pattuglie in auto, in moto, a piedi e anche sulle biciclette elettriche.