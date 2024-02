Manca poco al Green Carpet: in migliaia aspettano la sfilata dei 30 artisti in gara (Foto)

Grande attesa per il Green Carpet che alle ore 20.30 vedrà sfilare i 30 cantanti in gara al 74° Festival di Sanremo.

Gli artisti faranno la loro passerella dall'Ariston e fino al palco Suzuki di piazza Colombo.

Ad aspettarli una folla di gente che già dalle prime ore del pomeriggio si è assembrata davanti alle transenne in attesa di rubare uno scatto con il proprio idolo. Migliaia di persone, dai più ai meno giovani, in attesa del grande momento che dà ufficialmente il via alla nuova edizione della manifestazione canora più attesa dell'anno.

Per chi non potrà seguirlo in piazza, lo ricordiamo, può farlo sul nostro giornale. La diretta comincia alle 19.30.