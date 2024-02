Festival di Sanremo 2024: in migliaia per vedere da vicino i protagonisti sul 'Green Carpet' (Foto e Video)

Un altro grande successo la sfilata del ‘Green Carpet’ che apre la settimana festivaliera. Migliaia di persone hanno atteso con pazienza (alcuni sono arrivati prima di pranzo per accaparrarsi i posti migliori) fino alle 20.40 quando, dopo la trasmissione ‘Prima Festival’ è stato dato il via.

Quest’anno è durata qualche minuto in più e anche i cantanti si sono dimostrati un po’ più disponibili con i fan, assiepati dietro le transenne. L’unica che non ha partecipato completamente alla sfilata è stata Loredana Bertè. Qualcuno non si è accorto della sua presenza ma lei si è fermata davanti all’Ariston, senza proseguire fino a piazza Colombo.

Telefonini alla mano, tra dirette social, foto e video gli appassionati del Festival hanno potuto vedere da vicino i propri beniamini. Ora l’ultima sera di libertà per poi dare il via alle cinque puntate in diretta dall’Ariston. Domani si comincia.

(Foto di Duilio Rizzo)