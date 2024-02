Una tre giorni a Limone per gli alunni dell’Istituto 'Fermi Polo & Montale' all’insegna di sport, natura e divertimento

Si è appena conclusa un’esperienza da ricordare per alcuni alunni dell’Istituto 'Fermi Polo & Montale'.

Accompagnati dai loro docenti di Scienze motorie e sportive, Maria Elena Peirone, Gabriella Moraglia e Gabriele Alessio, i ragazzi hanno avuto modo di vivere una tre giorni a Limone Piemonte all’insegna di sport, natura e sano divertimento.



“Per molti di loro si trattava di un primissimo approccio con gli sci ai piedi” commenta il docente organizzatore Gabriele Alessio “Ad inizio anno scolastico, assieme ai colleghi docenti del comitato gite Maurizio Bosio, Stefania Naso e al collaboratore della dirigente scolastica Prof. Antonio Gallo, si è pensato di promuovere questa iniziativa in collaborazione con Elena Corlatti della Scuola Sci Limone che ringrazio per la cortesia e professionalità, assieme a tutti i maestri che con dedizione si sono impegnati ad insegnare ai nostri ragazzi la disciplina dello sci e dello snowboard. Limone Piemonte con le sue piste, è una meta per noi vicina e preziosa. Assistere all’emozione dei ragazzi di avvicinarsi per la prima volta a questi sport è stato per noi docenti dell’Istituto un motivo di orgoglio. Una esperienza che siamo intenzionati a riproporre negli anni futuri”.