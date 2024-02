Riconosciuta la professione Sanitaria degli Odontotecnici, CNA Imperia: “Sentenza storica”

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato da CNA SNO Odontotecnici e Confartigianato imprese odontotecniche, ribaltando la decisione del TAR Lazio e confermando la legittimità dell'istanza per attivare l'iter di riconoscimento della figura di odontotecnico come professione sanitaria. La sentenza rappresenta un importante passo avanti per la categoria degli odontotecnici.

La decisione del Consiglio di Stato smentisce le posizioni del Ministero della Salute, in particolare del Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria e della Commissione Albo Odontoiatri, che avevano evidenziato criticità di carattere tecnico-giuridico riguardanti l'istituzione del profilo professionale dell'odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie.

La sentenza riconosce il percorso di maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici, consentendo loro l'ingresso nel novero delle professioni sanitarie regolamentate per legge, con tutte le conseguenze in termini ordinistici. Si sottolinea che questo riconoscimento avviene senza sovrapposizioni di funzioni e competenze tra odontoiatri e odontotecnici, delineando chiaramente i ruoli delle due figure professionali.

In merito a questa significativa vittoria legale, il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, noto per la sua attenzione particolare per la categoria degli odontotecnici, ha commentato: "È una sentenza storica che dà finalmente il giusto riconoscimento ed emancipazione agli odontotecnici con un'innovativa consacrazione professionale per via amministrativa".

Il presidente e il responsabile di CNA Imperia SNO Odontotecnici, Marco Laura, aggiungono: "Questa sentenza rappresenta un momento epocale per la nostra categoria. Il riconoscimento delle nostre competenze e attività come professione sanitaria conferma l'importanza del nostro ruolo nella cura e nella salute dei pazienti".

La decisione del Consiglio di Stato apre la strada a una nuova fase per gli odontotecnici, che potranno ora godere di un riconoscimento giuridico e professionale più ampio, contribuendo in modo significativo al panorama delle professioni sanitarie in Italia.