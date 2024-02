Sanremo2024: con la cooperativa ‘Esibirsi’, Piazza Colombo non è solo 'ArenaSuzuki'

A Sanremo, in Piazza Colombo, dal 6 al 10 febbraio, arriva il corner informativo per consulenze gratuite sulla tematica dei diritti e doveri dei lavoratori dello spettacolo, argomento di importanza cruciale per il settore dello show business.

L'iniziativa è ideata e promossa dalla cooperativa ‘Esibirsi’, attiva da oltre 20 anni e la più grande d'Italia con oltre 8.400 soci attivi, specializzata nella regolarizzazione degli operatori del settore spettacolo.

Sul palco del Festival di Sanremo si esibiranno alcuni soci della cooperativa, mentre in Piazza Colombo ci sarà presente il Dj Albert Marzinotto (già visto con il DjSet al Jovabeach) che salirà sul Suzuki Stage con Paola e Chiara. Ma quest'anno al corner di Esibirsi ci si potrà anche... esi-bire.

"Oltre alla consueta postazione di piazza Colombo - spiega Giuliano Biasin, amministratore della cooperativa - daremo la possibilità a 25 cantanti, di far conoscere la loro voce e i loro brani attraverso un format che abbiamo chiamato "Esibirsi...a Sanremo".

L'iniziativa (totalmente gratuita) vede la collaborazione dei partners Meiweb.it e Voci.fm , che intervisteranno gli artisti dopo la loro esibizione, per poi condividerle sui loro canali ufficiali. Ovviamente saranno distribuiti gadgets e materiale informativo a tutti i visitatori.

Per informazioni sulla iniziativa visita relativa pagina www.sanremo.esibirsi.it