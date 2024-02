Sold out ieri a palazzo Roverizio per l’evento 'Emozioni in musica, prosa, poesia e canto' davvero emozionante.

A chiusura della mostra di pittura 'l’arte di aiutare', una serata nella quale le arti e numerosi artisti si sono uniti guidando il folto e partecipe pubblico a importanti riflessioni con delicatezza, passione e ironia.

L’apprezzamento del pubblico é stato tangibile nell’atmosfera di tutto lo spettacolo e confermato da una standing ovation finale.