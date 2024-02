Sanremo 2024: i Santarosa a Sanremo con la nuova formazione e con Claudio Daiano

Anche quest'anno saranno presenti a Sanremo i Santarosa, ma accompagnati da Claudio Daiano.

La band porterà a Sanremo un simpatico format ideato dalla Marco Balestreri Management "Il Karaosa dei Santarosa" che sarà un momento divertente in cui la band seguita dalle telecamere andrà in giro per la città a far cantare dei piccoli spezzoni alla gente comune ripercorrendo così i propri ricordi nella musica italiana.

I video si potranno vedere dopo la settimana del Festival sulla pagina Sanremo Chiama Italia sulle piattaforme di Facebook, Instagram e Tik Tok.

Saranno poi ospiti al Sanremo Cristian Music Festival presentato da Claudio Brachino, Susanna messaggio, Daniela Fazzolari e Fabrizio Venturi che è anche l' organizzatore della manifestazione e poi ospiti anche a Villa Hormond alla manifestazione Sanremo Canta Napoli del patron Ilio Masprone, con il pezzo Mannaggia a Napoli (Daiano, Curcio, Daiano) che sarà anche sigla della manifestazione su Rai 2 e andrà anche su altri circuiti televisivi.

Durante tutta la settimana del Festival i Santarosa, saranno impegnati in molteplici attività, tra interviste con le varie radio e tv e ci sarà un' ora di trasmissione nazionale televisiva dedicata a loro, dove si attraverserà la storia della musica italiana.

La storica band si presenterà con una nuova formazione a tre composta sempre dagli storici musicisti del gruppo, Angelo Tedesco tastierista e Pasquale Curcio chitarrista con l' inserimento della voce di Manuela Minasi già corista di Marco Ferradini, Alberto Camerini, Marco Armani etc.

I Santarosa che parteciparono ad un Festival di Sanremo, divennero però famosi per essere stati i precursori del medley in Italia lanciando il singolo Souvenir che ha visto un imponente successo, primo in hit parade per due anni consecutivi vendendo milioni di copie in tutto il mondo e rimanendo un classico italiano tutt’oggi conosciuto, poi un altro successo fù Atlantide scritto da Claudio Daiano e Riccardo Zara, bassista e arrangiatore di Bruno Lauzi anche questo con milioni di copie vendute in tutto il mondo, uscito come singolo e poi inserito in un Lp con Eros Ramazzotti, Whitney Houston, Queen etc. ect.

La band è seguita dallo storico fondatore e produttore, il professor Guido Feri e dalla Marco Balestreri Management con la collaborazione di Angela Rebecca Licata (relazioni media tv radio) Viola Cirelli (video, social).