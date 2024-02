"Il Festival a Villa Noseda: Una Settimana di Dinner Show e Party imperdibili con special guest Bob Sinclar e Joe T Vannelli"

Villa Noseda svela con entusiasmo gli eventi per le serate del Festival di Sanremo 2024. Il programma della settimana include 5 incredibili dinner show e party, che prenderanno il via martedì 6 Febbraio per concludersi sabato 10 Febbraio. Sarà un'esperienza che celebra l'innovazione e il futuro attraverso il filo conduttore del tempo.

In queste serate, la cucina rimarrà aperta fino a tarda notte, offrendo agli ospiti un viaggio culinario di qualità. Al termine della cena, il locale si trasformerà in un club esclusivo, promettendo ore di divertimento senza fine. Non mancheranno durante tutte le serate artisti, cantanti, Vip e Special guest internazionali.

La serata inaugurale “The Beginning”, Martedì 06 febbraio, rappresenta l’introduzione, il sipario che si apre sulla scena delle emozioni e delle possibilità. Un evento frutto della collaborazione con "Vip Show Music & Fashion", che, durante la cena, accenderà l'atmosfera del locale con la partecipazione di numerosi artisti e ospiti speciali. Successivamente, nel dopocena, la collaborazione con "Essaouira Club" prenderà il via, regalando divertimento, musica e spettacolo per trasformare la serata in un party sensazionale.

Mercoledì 7 febbraio si prosegue con “The Great Debut”, il primo passo verso l’innovazione, l’evento che mette in moto l’azione. In collaborazione con il “Joy&Joy”, “PLAY” e “Penelope Foundation”, Villa Noseda ha il piacere di riportare a Sanremo per la seconda volta un’artista internazionale di fama mondiale, il palco sarà infiammato dalla presenza straordinaria di colui che ha segnato un'era e continua a far ballare e cantare generazioni intere, il DJ e Producer Bob Sinclar.

La terza serata, Giovedì 8 Febbraio, “The Story” è dedicata alla potenza del cambiamento.

Durante la cena, verrà ospitato il "Galà del Festival di SanremoNews", un evento dedicato alla moda del festival, organizzato dal prestigioso gruppo editoriale italiano, con la partecipazione di Manuela Arcuri in veste di testimonial. A seguire si terrà il party in collaborazione con “Post Office”, il format d’intrattenimento che anima le serate delle location più esclusive nelle più importanti città italiane.

Venerdì 9 febbraio con “The top” si approda nel punto più alto del percorso. Villa Noseda ospiterà nella prima parte della serata il “Gran Galà Premio Eccellenze D’Italia 2024” accompagnato dalle sonorità del Dj Andrea Montovoli. Nella seconda metà della serata, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso evento sarà impreziosito dalla partecipazione di uno dei DJ house più rinomati in Italia e all'estero: Joe T Vannelli, con il ritorno del suo celebre progetto Supalova.

La conclusiva serata del Festival, Sabato 10 Febbraio, si sposta allo Strambò con un eccezionale evento "One Shot". Potrete deliziare il palato con una cena a menù fisso a partire dalle 20:30 e unirvi al coinvolgente closing party con DJ set a partire dalle 00:30 fino a notte fonda.

Villa Noseda si prepara a diventare il cuore pulsante del Festival, offrendo un mix irresistibile di gastronomia e intrattenimento che soddisferà i gusti più raffinati dei partecipanti. Non perdete l'opportunità di vivere notti indimenticabili in un ambiente unico e raffinato.



La prenotazione per la cena è fortemente raccomandata; tuttavia, è possibile garantirsi l'accesso post-cena prenotando un tavolo.

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905

reservations@villanosedasanremo.com

https://www.facebook.com/vnvillanoseda