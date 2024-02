Bordighera: domani, visita guidata a Villa Pompeo Marianim alle ore 16

Domani a Villa Pompeo Mariani di Bordighera, alle ore 16, è in programma una visita guidata (costo ingresso 7 euro a persona).

Il 18 gennaio del 1884 Claude Monet arrivava a Bordighera. Oggi a distanza di 140 anni, in Villa Mariani, si possono ancora toccare con mano gli ulivi da lui immortalati in quel lontano 1884. Sono ancora visibili e facilmente identificabili i punti da lui prescelti per eseguire altre due importanti tele.

Bordighera fu determinante per l'evoluzione della sua pittura che dal quel 1884 ebbe un'importante evoluzione ed anche per la scoperta di quel "Giardino Moreno" che lo affascinò a tal punto da prendere spunto per creare il mitico giardino di Giverny.

Nel 1909 questo importante lembo di Giardino Moreno venne acquisito dall' impressionista italiano Pompeo Mariani che lo elesse a sua dimora definitiva ed ivi fece costruire il suo grande Atelier, oggi visitabile, uno dei più importanti ancora sopravvissuti a livello mondiale.

Un'occasione da non perdere, per visitare un luogo unico nel suo genere, scelto da due grandi pittori.