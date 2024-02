74° Festival di Sanremo: con lo show firmato Urban Theory si accende il palco di piazza Colombo (foto e video)

Si è acceso il palco di piazza Colombo. Lo show degli Urban Theory ha aperto la settimana dei live sul ‘Suzuki stage’, il palco en plein air che da tre anni porta il Festival anche al di fuori dell’Ariston.

La direzione artistica ha scelto la scuola di danza di Vallecrosia, diventata nota al grande pubblico per il successo a Italia’s Got Talent e poi scelta più volte anche da Fiorello, per dare il via alle esibizioni che animeranno la piazza centrale di Sanremo per tutta la settimana del Festival.

Ad esibirsi in successione nelle cinque serate un rappresentativo gruppo di artisti del panorama musicale italiano: martedì 6 apre Lazza, rapper, musicista e produttore discografico, classificatosi secondo lo scorso anno al Festival con “Cenere”; mercoledì 7 è la volta di Rosa Chemical, rapper e cantautore; giovedì 8 si esibiranno le due sorelle icone pop Paola & Chiara, conduttrici anche del Prima Festival; venerdì 9 torna a Sanremo la cantante e artista poliedrica Arisa; sabato 10 chiuderà la rassegna Tananai, un cantautore tra i più amati dai giovani.

E poi, durante il giorno, altri concerti ed esibizioni che faranno respirare al pubblico e ai turisti la vera atmosfera festivaliera.