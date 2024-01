Nuovo treno turistico Milano-Costa Azzurra: il Senatore Berrino "Strumento in più per la Riviera dei Fiori"

“Ottima notizia, quella pubblicata oggi da Sanremo News, per il ritorno del treno turistico da Milano per la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra”.

Sono le parole del Senatore Gianni Berrino, in relazione alla notizia pubblicata stamane dal nostro giornale. “Un treno esercito da ITT (Treni turistici italiani) – prosegue - la nuova società per il turismo creata da Trenitalia. Un treno di alto livello qualitativo che porterà i turisti dalla Lombardia al nostro ponente, dando in alternativa al viaggio in autostrada. Un treno stagionale che dimostra attenzione verso il ponente della Liguria, spesso danneggiato dai tanti e troppi cantieri presenti sulla rete autostradale ligure”.

“Uno strumento in più – termina Berrino - per rendere la nostra riviera ancora più attrattiva”.