Dalla primavera torna il treno turistico Milano-Costa Azzurra: mossa di FS contro il caos autostrade

L’operazione ‘Treni turistici italiani’ di FS torna a toccare anche il Ponente ligure, alle prese con le ormai croniche difficoltà di collegamento con il resto d’Italia. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Luigi Cantamessa in occasione del forum sul turismo in programma a Genova.

“Si torna al mito del viaggiare, riscoprendo le bellezze del nostro Paese” ha detto Cantamessa nell’annunciare il treno che in estate collegherà Milano alla Costa Azzurra passando anche per la Riviera. Una risposta anche al cronico problema dei collegamenti da e per la Riviera con l’autostrada dei Fiori ormai diventata protagonista assoluta delle cronache nazionali tra tempi di percorrenza biblici, innumerevoli cantieri e, purtroppo, anche molti incidenti.

Di fatto FS ha intenzione di riqualificare uno dei ‘Thello’ che fino a qualche anno fa collegavano già Milano alla vicina Francia. Questa volta il treno si spingerà sino a Marsiglia o Avignone, anche per mere questioni tecniche: le due stazioni hanno una quantità di binari tale da consentire manovre e spazio ai treni. Per il momento non emergono specifiche in merito a orari, frequenza e stazioni, anche se è probabile che l’offerta ricalchi quella dei ‘Thello’: fermate a Imperia, Sanremo e Ventimiglia prima di sconfinare in Francia. Sicuramente si partirà con l’esperimento durante i primi fine settimana della bella stagione, poi possibile che l’offerta venga rafforzata nei periodi più ‘caldi’, probabilmente ad agosto. Anche se, per il momento, è tutto solamente ipotetico e ben lontano dall’essere messo nero su bianco.

Il primo esperimento riguarda la linea che unisce Roma e Cortina d’Ampezzo e sarà in vigore sino al fine settimana del 23-25 febbraio. Un collegamento che consente di raggiungere la località sciistica dalla capitale viaggiando di notte. L’Espresso Cadore parte da Termini in serata e arriva la mattina a Calalzo di Cadore dove è disponibile un servizio di autobus che consente di raggiungere la ‘perla delle Dolomiti’ Cortina in 50 minuti.