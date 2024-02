Ventimiglia: al via alla Primaria di Nervia il progetto 'Les héros du français' per migliorare il francese

Ha preso il via lunedì scorso, alla Scuola Primaria di Nervia (Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia) il progetto 'Les héros du français', frutto della collaborazione tra le insegnanti delle classi quarte e quinte del plesso e gli alunni delle classi terze del Liceo Linguistico Aprosio, coordinati dalla Professoressa Giulia Modena.

L’iniziativa, che è stata accolta con entusiasmo e partecipazione da tutti gli alunni, mira a consolidare l’apprendimento e la familiarità con la lingua francese, in un clima sereno e giocoso, potenziando una competenza importante nel nostro contesto territoriale. Gli incontri, che si ripeteranno con cadenza mensile, si prefiggono di sviluppare, in lingua francese, la tematica delle emozioni nelle loro sfaccettature, promuovendo l’apprendimento lessicale e comunicativo, attraverso giochi, conversazioni, confronti e attività simpatiche e coinvolgenti.

Si ripete così, in ambito didattico, la positiva esperienza che ha avvicinato i due ordini di scuola lo scorso maggio, in occasione del coro di fine anno, che la scuola primaria ha presentato nello scenario suggestivo del Teatro Romano di Nervia. In tale occasione, come si ricorderà, una rappresentanza della classe 2S, ha accompagnato l’esecuzione di un brano, eseguito dai bambini della scuola primaria, esprimendosi con il linguaggio dei segni. Continua ora, sul piano linguistico, attraverso il veicolo della lingua francese, l’incontro tra bambini e ragazzi di età diverse, accomunati dal desiderio di compiere insieme un’esperienza di grande valore formativo per entrambi.

Sono intervenuti i dirigenti scolastici dei rispettivi istituti, Antonella Costanza e Lara Paternieri che, con le docenti referenti Miriam Barbero, Elisabetta Ferrero e Claudia Pasquale, hanno permesso la realizzazione del progetto.